Названо значение сгоревшего в Петербурге склада для Wildberries

Сооснователь TOGO Бестугин: сгоревший склад Wildberries отвечал за 9 % заказов

Со склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, сгоревшего сегодня, 13 января, отгружалось почти девять процентов всех заказов ретейлера. Об этом РИА Новости рассказал сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин.

По его словам, точка была одной из самых удобных для компании в северо-западном регионе, поэтому ее потеря выглядит довольно существенной для бизнеса.

Вместе с тем Бестугин считает, что каких-либо глобальных изменений на рынке и отказов партнеров от сотрудничества с Wildberries ждать не стоит. Так, после летнего потопа на складе компании в Электростали рынок не заметил каких-либо изменений.

Ранее компания пообещала вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы, а продавцам выплатить компенсации за утраченный или поврежденный товар. Общую сумму потерянного эксперты оценивают в 10-11 миллиардов рублей.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в электропроводке. Ситуацию усугубила выключенная из-за многочисленных ложных срабатываний пожарная сигнализация. При этом склад площадью более 100 тысяч квадратных метров работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, соответственно, проверки в нем не проводили.