Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 13 января 2024Россия

Названо значение сгоревшего в Петербурге склада для Wildberries

Сооснователь TOGO Бестугин: сгоревший склад Wildberries отвечал за 9 % заказов

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Со склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, сгоревшего сегодня, 13 января, отгружалось почти девять процентов всех заказов ретейлера. Об этом РИА Новости рассказал сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин.

По его словам, точка была одной из самых удобных для компании в северо-западном регионе, поэтому ее потеря выглядит довольно существенной для бизнеса.

Вместе с тем Бестугин считает, что каких-либо глобальных изменений на рынке и отказов партнеров от сотрудничества с Wildberries ждать не стоит. Так, после летнего потопа на складе компании в Электростали рынок не заметил каких-либо изменений.

Ранее компания пообещала вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы, а продавцам выплатить компенсации за утраченный или поврежденный товар. Общую сумму потерянного эксперты оценивают в 10-11 миллиардов рублей.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в электропроводке. Ситуацию усугубила выключенная из-за многочисленных ложных срабатываний пожарная сигнализация. При этом склад площадью более 100 тысяч квадратных метров работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, соответственно, проверки в нем не проводили.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      Ковальчука упрекнули в несоответствии уровню КХЛ

      Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

      В России экс-участкового обвинили в насилии после жалобы на начальство

      У Романа Абрамовича нашли новые инвестиции в европейские стартапы

      Стала известна обстановка у горящего склада Wildberries

      В России мигрантов лишили гражданства за наркопреступления

      Покинувшему Россию фехтовальщику Биде отправили портрет Троцкого

      Названы перспективы отношений Тайваня с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости