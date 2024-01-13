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14:13, 13 января 2024Россия

В Wildberries рассказали о масштабе ущерба от пожара на складе

Пресс-служба Wildberries: продавцам возместят ущерб от пожара на складе
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Wildberries в настоящий момент подсчитывает размер ущерба от пожара на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании. Представители маркетплейса также отметили, что все продавцы получат компенсацию за утраченный или пострадавший товар.

«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На 7:20 утра на складе находилось 1200 человек. Сработала пожарная сигнализация, была произведена эвакуация. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. По данным МЧС на 11:15, пожар локализован. Компания оказывает все необходимое содействие МЧС», — рассказали в компании.

Товары, размещенные на складе в Шушарах, скрыты с витрины маркетплейса. В Wildberries пообещали повторить заказы покупателей либо вернуть деньги, если аналога товара не окажется.

Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Ущерб будет покрыт, его размер уточняется. Остальные склады компании работают в штатном режиме, ближайшие поставки в Шушары перенаправлены на другие склады

пресс-служба Wildberries

«Ликвидация возгорания на складе в Шушарах продолжается — ситуация под контролем сотрудников МЧС. Причины возгорания уточняются. Договоры с исполнителями на складах не будут расторгнуты — они смогут продолжить сотрудничество с компанией», — добавили там.

Утром 13 января на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. Его площадь достигла 70 тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать огонь. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

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