Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом попал на видео

На складе Wildberries под Петербургом произошел пожар площадью 50 тыс. кв.м

На складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошел крупный пожар — его площадь достигла 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МЧС, передает «Интерфакс».

Возгорание началось около 8 утра на Московском шоссе, 153. В МЧС уточнили, что пожару присвоен четвертый ранг сложности, его тушат 112 сотрудников, на месте работают 25 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Пожар попал на видео очевидцев, проезжавших мимо постройки, их опубликовал Telegram-канал 112. На одной из записей люди говорят, что склад оказался полностью разрушен в течение 20-30 минут. «Просто полчаса — и нет склада», — говорит автор одного из роликов.

В Wildberries подтвердили факт пожара на складе. Там также уточнили, что компенсируют продавцам стоимость сгоревших товаров, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, на момент возгорания на складе находилась минимум тысяча человек — пожар начался во время пересменки дневных и ночных сотрудников.

Ранее сообщалось, что возле здания склада по тому же адресу — Московское шоссе, 153, — произошла массовая драка мигрантов. Конфликт начался между двумя мужчинами, к которым позже присоединились другие. Участники конфликта использовали холодное оружие, пострадали минимум двое человек.