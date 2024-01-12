Мигранты устроили массовую драку на ножах у склада в российском городе

В Петербурге мигранты устроили массовую драку с поножовщиной у здания склада

Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной возле здания склада одного из маркетплейсов в Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru».

По данным издания, все произошло накануне вечером у дома № 153 на Московском шоссе. Конфликт начался между двумя мужчинами, а позже к нему присоединились и другие иностранцы.

В результате драки на ножах несколько человек получили колото-резаные ранения. Как уточняет издание, одного из них — 33-летнего гражданина Азербайджана — доставили в больницу в тяжелом состоянии, а другого — 35-летнего гражданина Таджикистана — после оказания медицинской помощи поместили в следственный изолятор. В отношении последнего возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим за грабеж.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах массовой драки, устроенной мигрантами в Балашихе в новогоднюю ночь.