Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 12 января 2024Силовые структуры

Мигранты устроили массовую драку на ножах у склада в российском городе

В Петербурге мигранты устроили массовую драку с поножовщиной у здания склада

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной возле здания склада одного из маркетплейсов в Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78.ru».

По данным издания, все произошло накануне вечером у дома № 153 на Московском шоссе. Конфликт начался между двумя мужчинами, а позже к нему присоединились и другие иностранцы.

В результате драки на ножах несколько человек получили колото-резаные ранения. Как уточняет издание, одного из них — 33-летнего гражданина Азербайджана — доставили в больницу в тяжелом состоянии, а другого — 35-летнего гражданина Таджикистана — после оказания медицинской помощи поместили в следственный изолятор. В отношении последнего возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим за грабеж.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах массовой драки, устроенной мигрантами в Балашихе в новогоднюю ночь.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Великобритания подпишет историческое соглашение с Украиной. В чем оно заключается?

      Папарацци сняли жену Канье Уэста в шапке-ушанке во время шопинга

      Женщину в строительном мешке нашли во дворе дома в Москве

      Мэр российского города забанил горожан после жалоб на двухметровые сугробы

      Предсказаны последствия массированного удара США и Британии по Йемену

      В НАТО назвали удары по хуситам в Йемене «оборонительными»

      В МИД России рассказали о помощи депортируемым из Латвии гражданам

      Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею и подарила его

      Водителя маршрутки задержали за нападение на беременную россиянку

      Обвиняемого в коррупции вице-мэра российского города арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости