Названа причина пожара на складе Wildberries

Оперативные службы связали пожар на складе Wildberries с электропроводкой

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге является неисправность электропроводки. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Собеседник агентства объяснил, что ситуацию усугубила отключенная пожарная сигнализация, что связано с многократными ложными срабатываниями. В настоящее время тушение пожара продолжается, его площадь — 70 тысяч квадратных метров.

Объект, находящийся по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153, не был официально введен в эксплуатацию, поэтому не находился в Росреестре и не попадал в поле зрения контрольно-надзорных органов.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку. Сотрудники намерены оценить меры противопожарной безопасности склада. По оценке специалиста страхового рынка, примерный ущерб от пожара составляет 10-11 миллиардов рублей.