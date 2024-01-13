Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на складе Wildberries

Прокуратура района Петербурга начала проверку из-за пожара на складе Wildberries

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку из-за крупного пожара, произошедшего на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары. Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что прокуратура намерена оценить меры противопожарной безопасности склада.

Сотрудники ведомства находятся на месте происшествие, сообщает прокуратура. После проверки решат вопрос о том, какие меры нужно будет принять по факту случившегося.

О том, что на складе маркетплейса, находящегося по адресу Московском шоссе, 153 в Петербурге, произошел пожар, стало известно утром, 13 января. По имеющимся данным, в момент возгорания на складе находилась минимум тысяча человек. Сам Wildberries подтвердил факт возгорания и пообещал продавцам вернуть деньги за сгоревшие товары, а покупателям — за утраченные заказы.