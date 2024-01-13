Пожар на складе Wildberries удалось локализовать на 70 тысячах квадратных метров

Пожар на складе Wildberries в Петербурге удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

«В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. В нем также уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Примерный ущерб от пожара, по мнению опрошенного РИА Новости специалиста страхового рынка, составляет 10-11 миллиардов рублей — это сопоставимо с суммой выплат Ozon после возгорания в августе 2022-го.

О крупном пожаре на складе Wildberries в поселке Шушары стало известно утром в субботу, 13 января. Возгорание на Московском шоссе, 153 началось примерно в 8 утра. Позже в сети появились видео ЧП. На одной из записей очевидцы произошедшего сообщают, что склад оказался полностью разрушен за 20-30 минут. В МЧС рассказали, что пожару присвоен четвертый ранг сложности.