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15:44, 13 января 2024Россия

Сгоревший склад Wildberries работал без разрешения на ввод в эксплуатацию

В Госстройнадзор заявили о работе сгоревшего склада Wildberries без разрешений

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Компания Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию складского комплекса в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, который утром, 13 января, полностью сгорел. Об этом со ссылкой на Госстройнадзор города сообщают РИА Новости.

В ответе ведомства указано, что оно выдало разрешение на строительство в Шушарах складского комплекса площадью 105,8 тысячи квадратных метров. Потом было выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Следующим шагом должно было стать разрешение на ввод в эксплуатацию, но компания за ни не обращалась.

Тем не менее склад использовался в деятельности маркетплейса. В него свозили товары, и там работали сотрудники. В Wildberries пообещали вернуть покупателям деньги за утраченные товары, а продавцы получат компенсации.

Предварительной причиной пожара называют неисправность электропроводки. При этом пожарная сигнализация из-за частых ложных срабатываний была выключена, что привело к значительному распространению огня. Площадь пожара достигала 70 тысяч квардартных метров. К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

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      Платон Щукин
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