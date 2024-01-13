Стало известно об отключении сигнализации на складе Wildberries в момент пожара

ТАСС: пожарная сигнализация на складе Wildberries была отключена в момент пожара

Пожарная сигнализация на складе Wildberries в Петербурге была отключена в момент пожара. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, сигнализация на горящем складе не работала по причине многочисленных ложных срабатываний. «По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — поделился информацией он.

О крупном пожаре на складе Wildberries в поселке Шушары стало известно утром в субботу, 13 января. Возгорание на Московском шоссе, 153, которому присвоили четвертый ранг сложности, началось примерно в 8 утра, его удалось локализовать на площади 70 тысяч «квадратов». Предварительной причиной ЧП, согласно данным ТАСС, стала неисправность электропроводки.