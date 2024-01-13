Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 13 января 2024Россия

Стало известно об отключении сигнализации на складе Wildberries в момент пожара

ТАСС: пожарная сигнализация на складе Wildberries была отключена в момент пожара

Кадр: МЧС России

Пожарная сигнализация на складе Wildberries в Петербурге была отключена в момент пожара. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, сигнализация на горящем складе не работала по причине многочисленных ложных срабатываний. «По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — поделился информацией он.

О крупном пожаре на складе Wildberries в поселке Шушары стало известно утром в субботу, 13 января. Возгорание на Московском шоссе, 153, которому присвоили четвертый ранг сложности, началось примерно в 8 утра, его удалось локализовать на площади 70 тысяч «квадратов». Предварительной причиной ЧП, согласно данным ТАСС, стала неисправность электропроводки.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

      Дания выделила миллионы долларов на помощь Украине

      Названа причина пожара на складе Wildberries

      На Украине заявили о тяжелой для ВСУ ситуации на фронте

      Стало известно об отключении сигнализации на складе Wildberries в момент пожара

      Работавшего на спецслужбы Польши россиянина арестовали

      Президентскую гонку на Тайване возглавил сторонник независимости острова

      Маск назвал беспределом участь блогера Лиры в украинской тюрьме

      Работавшего на спецслужбы Польши россиянина попросили арестовать

      Новый глава МИД Франции высказался о поддержке Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости