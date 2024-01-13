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20:47, 13 января 2024Россия

В выплате Wildberries страховки за сгоревший склад усомнились

«Известия»: Wildberries останется без страховки за сгоревший в Петербурге склад

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Убытки, понесенные Wildberries в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге, скорее всего, придется покрывать из чистой прибыли, на страховку компания рассчитывать не может. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» юристы.

Юрий Кваша отметил, что если ретейлер не получил разрешение на эксплуатацию помещения, то страховая компания вряд ли согласится подписывать договор. Дело в том, что организация должна понимать и оценивать риски, а для этого нужно прописать в договоре вид деятельности, который будет проводиться на объекте. Но если официально объект в эксплуатацию не введен, то клиент не выполнил свои обязательства, что станет поводом отказаться от выплат.

В свою очередь юрист Самвел Абрамян указал, что вряд ли вообще найдется страховая компания, которая согласилась бы заключать договор с маркетплейсом на таких условиях, тем более страховать от пожара.

Ранее в Госстройнадзоре Петербурга заявили, что Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию склада в Пушкинском районе, у компании есть только разрешение на строительство и документ о соответствии построенного объекта требованиям документации.

В ответ на это в Wildberries сообщили, что склад проверяли на соответствие градостроительным, пожарным и иным требованиям безопасности и проводили испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. Вместе с тем компания не уточнила, имеется ли у нее разрешение на эксплуатацию.

По оценкам экспертов, ущерб от пожара составляет 10-11 миллиардов рублей. Предварительной причиной инцидента стала неисправность электропроводки. Одной из причин масштабного пожара стала отключенная пожарная сигнализация, которая раздражала сотрудников склада частыми ложными срабатываниями.

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      Платон Щукин
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