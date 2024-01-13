Wildberries опровергла отсутствие у склада в Петербурге документа о соответствии

В Wildberries заявили, что сгоревший склад получил документ о соответствии

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о том, что у склада в Петербурге, сгоревшего в субботу, 13 января, отсутствовали документы, подтверждающие его соответствие всем необходимым требованиям. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

В сообщении пресс-службы сказано, что организация получила заключение Госстройнадзора, свидетельствующее о том, что по итогам проверки склад в Шушарах соответствует градостроительным, пожарным и иным требованиям безопасности. «Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения», — отметили представители компании, добавив, что в рамках комиссии проводились испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения.

Ранее в Госстройнадзоре Петербурга заявили, что Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию склада в Пушкинском районе. В сообщении ведомства уточнялось, что оно сначала выдало разрешение на строительство в Шушарах складского комплекса площадью 105,8 тысячи «квадратов», а затем — на соответствие построенного объекта требованиям документации. Следующим шагом должно было стать разрешение на ввод в эксплуатацию, но компания за ним не обращалась.

Предварительной причиной пожара на петербургском складе назвали неисправность электропроводки. При этом известно, что пожарная сигнализация там была отключена по причине частых ложных срабатываний.