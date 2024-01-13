Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:27, 13 января 2024Россия

Wildberries опровергла отсутствие у склада в Петербурге документа о соответствии

В Wildberries заявили, что сгоревший склад получил документ о соответствии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Маркетплейс Wildberries опроверг информацию о том, что у склада в Петербурге, сгоревшего в субботу, 13 января, отсутствовали документы, подтверждающие его соответствие всем необходимым требованиям. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

В сообщении пресс-службы сказано, что организация получила заключение Госстройнадзора, свидетельствующее о том, что по итогам проверки склад в Шушарах соответствует градостроительным, пожарным и иным требованиям безопасности. «Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения», — отметили представители компании, добавив, что в рамках комиссии проводились испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения.

Материалы по теме:
Повышение призывного возраста, пенсий и стоимости ТО: что изменилось в России с 1 января 2024 года?
Повышение призывного возраста, пенсий и стоимости ТО: что изменилось в России с 1 января 2024 года?
31 декабря 2023
Массовое ДТП произошло на российской скоростной трассе. Столкнулись 50 машин, погиб ребенок и трое взрослых
Массовое ДТП произошло на российской скоростной трассе. Столкнулись 50 машин, погиб ребенок и трое взрослых
8 января 2024

Ранее в Госстройнадзоре Петербурга заявили, что Wildberries не обращалась за разрешением на ввод в эксплуатацию склада в Пушкинском районе. В сообщении ведомства уточнялось, что оно сначала выдало разрешение на строительство в Шушарах складского комплекса площадью 105,8 тысячи «квадратов», а затем — на соответствие построенного объекта требованиям документации. Следующим шагом должно было стать разрешение на ввод в эксплуатацию, но компания за ним не обращалась.

Предварительной причиной пожара на петербургском складе назвали неисправность электропроводки. При этом известно, что пожарная сигнализация там была отключена по причине частых ложных срабатываний.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Запорожье обвинили Украину в подготовке антироссийских провокаций. Каковы вероятные сценарии?

      В Госдуме отреагировали на поднятие самолетов ВВС Польши из-за авиации РФ

      В Германии заявили об отсутствии у ВСУ резерва для наступления

      Wildberries опровергла отсутствие у склада в Петербурге документа о соответствии

      В Минобрнауки оценили возможность повышения цен на обучение в вузах

      Ковальчука упрекнули в несоответствии уровню КХЛ

      Хуситы назвали военные объекты США своей законной целью

      ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области

      В России экс-участкового обвинили в насилии после жалобы на начальство

      У Романа Абрамовича нашли новые инвестиции в европейские стартапы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости