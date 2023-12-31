Повышение призывного возраста, пенсий и стоимости ТО: что изменилось в России с 1 января 2024 года?

С 1 января 2024 года в России повысили пенсии, стоимость ТО и призывной возраст

С 1 января 2024 года вступает в силу ряд изменений в законах и правилах, которые коснутся миллионов россиян. Среди них — индексация МРОТ и пенсий неработающим пенсионерам, увеличение лимитов налогового вычета и подорожание техосмотра автомобилей. Об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Верхнюю планку призывного возраста подняли до 30 лет

С 1 января поднимается верхняя граница призывного возраста. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее.

Верхняя планка призывного возраста с 2024 года 30 лет

Неработающим пенсионерам повысили пенсию

С начала 2024 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5 процента. Средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1628 рублей и составил 23 405 рублей.

Прожиточный минимум тоже вырос на 7,5 процента

Согласно проекту бюджета на 2024 год, прожиточный минимум на душу населения увеличился на 7,5 процента — до 15 453 рублей. Для трудоспособного населения показатель достигнет 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.

МРОТ также проиндексировали — почти на одну пятую

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года подняли до 19 242 рублей. Прибавка составила около 3 тысяч рублей, или 18,5 процента.

Изменились условия получения маткапитала

Также с 1 января начал действовать закон о праве на маткапитал только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. Кроме того, родители также должны быть гражданами России. Данное нововведение не коснется россиян, постоянно проживающих в новых регионах страны.

Декретные пособия и выплаты по больничному выросли в полтора раза

С начала 2024 года в России примерно в полтора раза вырос максимальный размер пособий по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет, а также предельная величина выплат по больничному.

Пособие по уходу за ребенком теперь будет сохраняться даже при досрочном выходе из декрета

По новому закону, пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется, даже если родитель досрочно выходит из декрета работать на полный день. Право на выплаты также останется, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день.

Родители детей с инвалидностью теперь могут работать и сохранять пособие от государства

Родители и опекуны детей с инвалидностью с 1 января могут одновременно работать и получать пособие по уходу. Сейчас эта выплата составляет 10 тысяч рублей.

Переехавшим за границу россиянам разрешили платить НДФЛ по общей ставке

С 1 января 2024 года для штатных сотрудников российских компаний, уехавших за рубеж и работающих в удаленном режиме, установлена та же ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что и внутри страны, — 13 процентов или 15 процентов для заработка свыше 5 миллионов рублей в год.

У россиян появился новый инструмент инвестирования

С 1 января начинается использование долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов — ИИС-3. Срок действия нового типа ИИС в 2024-2026 годах составит пять лет, после чего начнет увеличиваться ежегодно на один год вплоть до десятилетнего срока.

Россияне получили возможность вернуть больше денег за лечение и образование из налогов

С 1 января предельный размер суммы, которую можно вернуть с расходов на лечение и образование, составляет 19,5 тысячи рублей вместо 15,6 тысячи. А те, кто оплачивал обучение ребенка, теперь смогут получить до 14,3 тысячи рублей вместо 6,5 тысячи рублей.

Техосмотр автомобилей подорожал

В большинстве российских регионов стоимость техосмотра легковых автомобилей с 1 января 2024 года увеличилась на 12 процентов.

Сигареты тоже подорожали

Министерство сельского хозяйства повысило минимальную стоимость пачки сигарет в России: с 1 января по 31 декабря 2024 года она составляет 129 рублей за пачку.

Москвичей снова начнут штрафовать за незаконную перепланировку

31 декабря 2023 года закончился мораторий на незаконную перепланировку в Москве. Он давал возможность без штрафа согласовать уже выполненные ремонтные работы задним числом. Теперь штрафы возвращаются: до 2,5 тысячи рублей для граждан и до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.

Еще в Москве ввели новый порядок расчетов за отопление

С 1 января 2024 года в Москве действует новый порядок расчетов за оплату отопления. По этим правилам жители столицы будут платить за отопление исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, а не за один год. Это делает корректировку платежей более плавной и менее обременительной.