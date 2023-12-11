В России вырастут минимальные цены на сигареты

Минсельхоз: в 2024 году минимальная стоимость пачки сигарет вырастет до ₽129

Министерство сельского хозяйства повысило минимальную стоимость сигарет в России с начала следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января по 31 декабря 2024-го минимальная цена составит 129 рублей за пачку.

Ведомство рассчитывает показатель ежегодно: в 2022 году он составил 112 рублей, а в 2023-м (повышение произошло в марте) — 119 рублей.

Ставки акцизов на сигареты в России в марте 2023 года повысились на два процента, до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, которая вычисляется из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

Большинство россиян в случае роста цен на сигареты на десять процентов от текущих 119 рублей за пачку будут готовы покупать нелегальную продукцию. Причем если рост составит 20 процентов, то контрафакт выберут 64 процента, а если 30 процентов — то 66 процентов, остальные согласились бы платить больше.