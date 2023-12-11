Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:04, 11 декабря 2023Экономика

В России вырастут минимальные цены на сигареты

Минсельхоз: в 2024 году минимальная стоимость пачки сигарет вырастет до ₽129

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Министерство сельского хозяйства повысило минимальную стоимость сигарет в России с начала следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января по 31 декабря 2024-го минимальная цена составит 129 рублей за пачку.

Ведомство рассчитывает показатель ежегодно: в 2022 году он составил 112 рублей, а в 2023-м (повышение произошло в марте) — 119 рублей.

Ставки акцизов на сигареты в России в марте 2023 года повысились на два процента, до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, которая вычисляется из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

Большинство россиян в случае роста цен на сигареты на десять процентов от текущих 119 рублей за пачку будут готовы покупать нелегальную продукцию. Причем если рост составит 20 процентов, то контрафакт выберут 64 процента, а если 30 процентов — то 66 процентов, остальные согласились бы платить больше.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      Байден и Зеленский запланировали обсудить ситуацию на поле боя

      В Израиле заявили о приближении переломного момента в секторе Газа

      Две российские закуски вошли в список ста самых отвратительных блюд мира

      Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу на Украину

      В США демократа уличили в попытках тайно прекратить дело об импичменте Байдена

      Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

      В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

      Стали известны детали новых санкций ЕС в отношении российской нефти

      Российский боец рассказал об экономии ВСУ на дронах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости