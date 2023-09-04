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13:23, 4 сентября 2023Экономика

Россияне заявили о готовности покупать нелегальные сигареты из-за роста цен

«Ромир»: покупать нелегальные сигареты при росте цен готовы более 50 % россиян

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Если цены на сигареты вырастут еще на 10 процентов, то покупать нелегальную продукцию будут готовы 61 процент россиян. Если рост составит 20 процентов, то контрафакт выберут 64 процента, а если 30 процентов — то 66 процентов, остальные согласились бы платить больше. Таким данные со ссылкой на онлайн-исследование холдинга «Ромир» приводит РБК.

За последние два-три месяца нелегальные сигареты, то есть по стоимости ниже минимальных 119 рублей, покупали более четверти респондентов. При этом дорогие сигареты, по цене выше 200 рублей за пачку, за этот же период покупали только восемь процентов участников опроса, большинство из них — молодые люди в возрасте 18-24 лет.

Ставки акцизов на сигареты в России в марте этого года повысились на два процента, до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, которая вычисляется из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

В июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон о внеплановом росте акцизов на табак на пять процентов в 2024 году и дважды на четыре процента — в 2025 и 2026 годах. В свою очередь в Минздраве поддержали идею Минфина о дополнительном увеличении акциза на табачную продукцию дороже 200 рублей, поскольку это увеличит поступления в бюджет и существенно снизит потребление табака.

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    Платон Щукин
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