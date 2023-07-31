Путин подписал закон о внеплановом повышении акцизов на сигареты и алкоголь

Путин подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на алкоголь, табачную продукцию, автомобили и бензин повышаются на 5 процентов в 2024 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изначально планировалось, что рост ставки в этом году составит четыре процента. Причем в 2025 и 2026 годах индексация снова составит 4 процента.

Таким образом акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр (ранее — 638 рублей), в 2025-м — 669 рублей, в 2026-м — 696 рублей. Для слабоалкогольной продукции сборы в следующем году вырастут с 510 рублей за литр до 514 рублей. Акциз на вино увеличится до 36 рублей за литр, а на винные напитки и игристые вина, включая шампанское — до 47 рублей, 49 рублей и 51 рубля соответственно.

Максимальный акциз на табак будет установлен в 2026 году и составит 4671 рубль за килограмм и 9836 рублей за килограмм для продукта, предназначенного для потребления путем нагревания. Что касается топлива, то акцизная ставка для бензина пятого класса на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, в 2025-м году — 15 650 рублей, в 2026-м — 16 276 рублей.

Кроме тогот, поднимется налог на легковые автомобили с двигателем от 90 до 150 лошадиных сил. Для таких машин акциз в 2024 году вырастет до 58 рублей за лошадиную силу, 2025 году — до 60 рублей, в 2026 году — до 62 рублей. Для автомобилей с двигателем от 150 до 200 лошадиных сил — до 557, 579 и 602 рублей соответственно.

Как уточнял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, размер индексации зависит от ожидаемых уровней инфляции на эти годы. О планах ведомства стало известно 12 июля.