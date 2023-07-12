В России собрались внепланово повысить акцизы на сигареты и алкоголь

«Интерфакс»: Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты и алкоголь на 5 % вместо 4 %

Министерство финансов России предложило проиндексировать акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году выше, чем планировалось ранее — не на четыре процента, а на пять. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки поправок в Налоговый кодекс, пишет «Интерфакс».

По его словам, поправки внесут в Госдуму до конца этой недели. При этом пока ведомство считает, что в 2025 году можно будет вернуться к индексации в четыре процента.

Акциз на алкоголь с объемной долей этилового спирта выше девяти процентов составит 643 рубля за литр (ранее — 638 рублей), а для слабоалкогольной продукции сборы вырастут с 510 рублей за литр до 514-ти. Акциз на вино достигнет 36 рублей за литр. Не станут менять размер индексации только для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива.

Акциз на сигареты и папиросы вырастет до 2 731 рубля за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, которая высчитывается из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. Акциз на сигары увеличится до 292 рублей за штуку (ранее 289 рублей), однако размер сборов с вейпов решено оставить на уровне четырех процентов.

Также повышенную индексацию применят к легковым автомобилям. Пятипроцентный рост означает, в частности, что для машин с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил акциз в 2024 году составит 58 рублей за одну лошадиную силу.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен сократить в бюджете следующего года на 10 процентов все незащищенные статьи расходов, а высвободившиеся средства перераспределить. Под защищенными статьями бюджета чаще всего понимают то, что связаны с исполнением социальных обязательств, а также траты на военные нужды и безопасность.