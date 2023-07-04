В России захотели резко сократить расходы бюджета

«Ведомости»: Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10 процентов с 2024 года

В бюджете следующего года следует на десять процентов сократить все незащищенные статьи расходов, а высвободившиеся средства перераспределить. С таким предложением на прошлой неделе на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам выступил министр финансов Антон Силуанов, пишут «Ведомости».

Источники издания, знакомые с ходом дискуссии, утверждают, что его участники отреагировали в основном негативно, хотя и не стали спорить с необходимостью оптимизации расходов. Оппоненты главы Минфина хотели бы разрешения для ведомств самостоятельно определять, какие расходы носят приоритетный характер, а от каких можно отказаться.

Силуанов объяснил необходимость сокращения растущим разрывом между доходами и расходами бюджета. Альтернативой могло бы стать наращивание заимствований, но резко против него выступил представитель Центробанка. Он указал, что в таком случае коммерческие компании будут ограничены в доступе к кредитам, что создаст перекос в пользу госсектора.

Один из собеседников заметил, что министр в своем выступлении не учитывал предполагаемый рост ВВП России, динамику доходов и новые реалии, связанные с курсом рубля. Однако другой источник, близкий к правительству, объяснил, что Силуанов ориентируется на свежие оценки состояния российской экономики. При этом он подчеркнул, что глава Минфина рассуждал даже без учета новых трат, которых требует президент России Владимир Путин.

Под защищенными статьями бюджета (неофициальный статус), как правило, понимают те, что отвечают за исполнение социальных обязательств, в первую очередь, многочисленные выплаты, а также траты на военные нужды и безопасность. В области незащищенных находятся такие разделы, как национальная экономика, охрана окружающей среды и другие.

Приоритизация расходов стала одной из главных тем прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Участники дискуссии указывали, что есть два пути работы с ними — либо фронтальное сокращение, как предлагает Силуанов и как традиционно поступают в России в последние годы, либо выборочное жесткое сокращение по ряду статей. В частности, сокращение всех расходов понемногу глава Минэкономразвития Максим Решетников называл шагом назад, по сути, отказом от сложных решений.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев полагает, что с помощью секвестра бюджета удастся сэкономить порядка 750-800 миллиардов рублей. По его мнению, основной угрозой остается возможность проедания средств, то есть урезания инвестиционных расходов в ущерб текущим.