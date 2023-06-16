В правительстве признали неизбежность серьезных решений по бюджету

Глава Минэкономразвития России Решетников анонсировал пересмотр бюджетного правила

Российскому правительству предстоит определить приоритеты в вопросах расходов, а также вернуться к обсуждению параметров бюджетного правила, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, «объем дополнительных потребностей в новом бюджетном цикле» потребует принятия таких решений, сообщает РИА Новости.

Решетников указал, что текущее состояние бюджета говорит о необходимости серьезных решений, но в последние годы правительство старалось уклоняться от таких вопросов. Все разговоры, напомнил министр, заканчиваются тем, что «это не трогайте, это надо, это поручение и так далее и так далее».

На фоне падения доходов и роста расходов придется выбирать один из двух путей — вырезать какие-то статьи или сокращать все понемногу. Чиновник предположил, что скорее придется пойти путем приоритезации, «когда идет фронтальное сокращение, и потом куда-то добавляем».

Вторым способом решить проблемы с бюджетом Решетников назвал возврат к обсуждению бюджетного правила. Его он тоже считает неизбежным, поскольку «в тех параметрах, о которых мы договаривались год-полтора назад, мы дальше не пройдем».

В конце 2022 года российский президент подписал указ о смягчении бюджетного правила на ближайшие годы. Согласно документу, на финансирование текущих расходов можно будет направлять не более восьми триллионов рублей нефтегазовых доходов каждый год. С 2026 года предусмотрена его ежегодная индексация на четыре процента. Доходы сверх этой суммы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Сам механизм бюджетного правила появился в России в 2004 году. До 2022 года было разработано четыре его версии.