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16:40, 21 ноября 2022Экономика

Путин смягчил бюджетное правило на ближайшие годы

Президент Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023-2024 годы
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Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

В ближайшие три года бюджетное правило в России будет смягчено, на финансирование текущих расходов можно будет направлять не более восьми триллионов рублей нефтегазовых доходов каждый год. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Позднее цифра будет индексироваться на четыре процента каждый год, что соответствует целевому уровню инфляции. Как сказано в пояснительной записке к закону, такой объем финансирования заложен с учетом умеренно-консервативных оценок внешних условий и предполагает курс рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар в 2023-2025 годах.

Предельный объем расходов федерального бюджета в рамках правила определен как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, а также расходов, необходимых для обслуживания государственного долга и квазифискальных операций.

В 2023-м и 2024 году расходы окажутся больше, чем предполагает формула, из-за чего дефицит составит 2 процента (2023 год) и 1,4 процента (2024 год). На этот период допускается более активное расходование нефтегазовой ренты и траты из Фонда национального благосостояния, но не более 2,9 триллиона рублей 2023 году и 1,6 триллиона — в 2024-м.

Ранее Госдума утвердила поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли в 2023-2025 годах. Документ, в частности, предполагает, что «Газпром» будет дополнительно отдавать в бюджет по 50 миллиардов рублей в месяц, так что за три года общие расходы составят 1,8 триллиона рублей.

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Платон Щукин
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