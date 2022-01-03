В России спрогнозировали подорожание алкоголя после повышения акциза на 4,60 процента, ожидается, что водка и коньяк прибавят в цене 8-12 процентов, российские вина — 10-25 процентов, а импортные — 15-30 процентов. Пиво подорожает меньше всего, передают «Известия».

Как пояснили в Министерстве финансов, с 1 января 2022 года акциз на крепкое спиртное составит 589 рублей за один литр безводного этилового спирта в облагаемом акцизом продукте. Несколько производителей сообщили изданию, что планируют повысить стоимость своего товара.

Так, «Татспиртпром» предполагает подорожание водки и коньяка на 5,5 рубля за 0,5 литра. В «Башспирте» отметили, что бутылка водки может стать дороже на 15-20 рублей, среди причин были названы в том числе инфляция и рост цен на топливо и необходимые комплектующие.

Цены на пиво повысятся, но незначительно. Как пояснили в Ассоциации производителей пива (АПП), с 1 января 2022 года произойдет плановая индексация ставки акциза на процент инфляции, что составит один рубль и не является неожиданностью для отрасли.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что рост стоимости алкогольной продукции не повлияет на увеличение объемов рынка нелегального спиртного. По его словам, те потребители, которые условно обеспечены и приобретают товар в розницу, не пойдут за суррогатом, а те, кто сейчас не приобретает легальную продукцию в магазинах, так и продолжат приобретать фальсификат в нелегальных точках. Однако эта ситуация не нова и происходит не первый год.

С 1 января алкогольный акциз вырос на 4-5 процентов. При этом, производители начали заранее покрывать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

Также с Нового года в России выросла единая минимальная цена пачки сигарет. Теперь она составляет 112 рублей. Это значение ежегодно рассчитывает федеральное Министерство сельского хозяйства.

