Россиян предупредили о подорожании алкоголя к Новому году

Экономист Черников: алкогольный акциз увеличится на 4-5 процентов с 1 января 2022 года

Цены на алкогольную продукцию вырастут к Новому году, предупредил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в разговоре с агентством «Прайм».

Экономист пояснил, что с 1 января 2022 года алкогольный акциз увеличится на 4-5 процентов. В связи с этим производители уже сейчас пытаются компенсировать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

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В качестве примера он привел водку, себестоимость которой при минимальной цене в 230 рублей составляет всего около 36 рублей. Еще 6 рублей закладывается в качестве прибыли для производителя. Остальные примерно 190 рублей — это акциз, НДС, наценка розничного продавца и транспорт. «Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. При этом некоторые производители предупредили о повышении цен на алкоголь к Новому году на 15 процентов из-за «подорожания пшеницы, из которой делается спирт».

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются», — сказал Черников. По его словам, такое увеличение цены обусловлено более тонкими факторами, в том числе негативными ожиданиями.

Ранее производители и ретейл спрогнозировали, что к Новому году ряд товаров в России может подорожать на 3-7 процентов на фоне увеличения спроса. По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Ивана Самойленко, в первую очередь, речь идет о продуктах: мясе, яйцах, молоке, сырах, колбасах, овощах и фруктах, рыбе, сладостях и алкоголе. Кроме того, перед праздниками цены подскочат также на парфюмерию, ювелирные изделия и косметику, которые россияне покупают в качестве подарков.