Россиянам рассказали о подорожании ряда товаров к Новому году

Ряд товаров может подорожать на 3-7% к Новому году, прогнозируют производители

Производители и ретейл прогнозируют, что к Новому году ряд товаров в России может подорожать на 3-7 процентов на фоне увеличения спроса. Об этом рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко. Его слова приводит газета «Известия».

По его словам, в первую очередь, речь идет о продуктах: мясе, яйцах, молоке, сырах, колбасах, овощах и фруктах, рыбе, сладостях и алкоголе. Кроме того, перед праздниками цены подскочат также на парфюмерию, ювелирные изделия и косметику, которые россияне покупают в качестве подарков.

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В свою очередь аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов добавил, что в декабре может вырасти цена несезонных овощей. А что касается непродовольственных товаров, то рост цен коснется одежды, игрушек и электроники — на фоне праздничного спроса. По словам руководителя отдела маркетинга RedExpress Натальи Жуковой, на фоне увеличения стоимости сырья и сложностей с логистикой также вырастут в цене строительные товары и автомобили.

Как показала статистика, за год существенно подорожал продуктовый набор для салатов оливье и сельдь под шубой. В частности, оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25 процентов.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о подорожании искусственных новогодних елок, а также настоящих деревьев до 30 процентов из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Стоимость искусственных настольных елок варьируется от 49 до 279 рублей, за сосну высотой 2,1 метра из пластика придется отдать 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель обойдется почти в 30 тысяч рублей.