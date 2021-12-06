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В России подорожали оливье и селедка под шубой

Росстат: продуктовый набор для оливье подорожал за год на 15 процентов
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Продуктовый набор для салатов оливье и селедка под шубой за год существенно подорожал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

Так, оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15 процентов дороже, чем в 2020-м. Для определения индекса оливье ведомство обычно использует следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 граммов), зеленый горошек (380 граммов), картофель (500 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (четыре штуки), вареная колбаса (300 граммов), майонез (200 граммов) и репчатый лук (100 граммов).

За год подорожали все ингредиенты салата, минимальный рост в девять процентов был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Максимально выросла цена на картофель (почти 80 процентов), морковь (41 процент), репчатый лук (33 процента), яйца и майонез (28 процентов).

Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25 процентов. Для новогоднего стола Росстат предлагает такой рецепт: соленая сельдь (350 граммов), картофель (400 граммов), столовая свекла (350 граммов), морковь (200 граммов), куриные яйца (2 штуки), репчатый лук (100 граммов), майонез (300 граммов).

За год минимально подорожала сама селедка — на 11 процентов. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее.

Продовольственная инфляция в России к концу ноября составила десять процентов. Минсельхоз уже подготовил меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.

В начале ноября эксперты сообщили о росте «индекса борща» на Украине. Приготовить традиционное блюдо стало дороже из-за роста цен на основные продукты в его составе. По сравнению с октябрем 2020 года индекс вырос на 5,5 процента. Больше всего выросли в цене свела (на 62,43 процента), морковь (на 35,01 процента) и капуста (на 34,87 процента).

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