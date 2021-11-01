На Украине подорожал борщ

Приготовить борщ на Украине стало дороже из-за роста цен на основные продукты в его составе. Это показал «индекс борща», который опубликовал «Офис эффективного регулирования».

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Согласно индексу, четыре порции борща, приготовленные по традиционному рецепту, будут стоить 65,16 гривны (около 174,73 рубля). По сравнению с октябрем 2020 года индекс вырос на 5,5 процента. Больше всего подорожали свекла (на 62,43 процента), морковь (на 35,01 процента) и капуста (на 34,87 процента). «Остальные ингредиенты для приготовления блюда также выросли в цене, но не так ощутимо», — отмечают авторы исследования. При этом подешевели только картофель (на 8,05 процента) и сметана (на 8,04 процента).

Украинский «индекс борща» является аналогом известного «индекса бигмака», который был придуман в США и показывает стоимость бургера в ресторанах «Макдоналдс» в разных странах мира. На примере самого популярного блюда в стране происходит мониторинг цен на продукты, которые необходимы для его приготовления. На Украине набор для борща показывает стоимость наиболее доступных и популярных овощей для населения: капусты, моркови, лука, картофеля и свеклы. Экономисты могут использовать цену такого набора для отслеживания состояния национальной экономики и финансовых возможностей граждан.

В августе сообщалось, что цены на другие продукты на Украине также выросли. За прошедший год в стране подорожали сахар (на 83,5 процента), подсолнечное масло (на 79 процентов), яйца (на 33 процента), хлеб (на 16 процентов) и мясо (на 11 процентов). Тогда глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объяснил рост тем, что ключевыми факторами, влияющими на ценообразование на рынке страны, являются себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты.