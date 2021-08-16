На Украине взлетели цены на продукты питания. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что за последний год сахар в стране подорожал на 83,5 процента, подсолнечное масло — на 79 процентов, яйца — на 33 процента, хлеб — на 16 процентов, мясо — на 11 процентов, а макароны — на 9,3 процента.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак объяснил, что ключевыми факторами, которые влияют на ценообразование, являются себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты. Он отметил, что не стоит ждать падения цен на подсолнечное масло, куриное мясо, яйца, сахар, крупы, а также молочные продукты.

Ранее правительство Украины объявило о начале государственного ограничения цен на бензин и дизельное топливо в рознице. Речь идет о временных мерах на период карантина. Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что кабмин столкнулся с необоснованным ростом цен в розничных сетях, из-за которого и пришлось вводить предельный размер торговой надбавки. Чиновник указал, что в целом власти выступают за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке, но простых потребителей, и без того пострадавших от карантина, надо защищать.