Украина установила предельную цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины снизится на 30 процентов с 1 февраля. Предельная стоимость, установленная правительством, составит 6999 гривен (250 долларов) за тысячу кубометров. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

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Ограничение будет действовать до конца отопительного сезона. По словам премьер-министра, платежки для населения станут меньше на 500 гривен (около 18 долларов), а субсидии будут выплачиваться в полном объеме.

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал снижение тарифов почти на 50 процентов. Цена на газ в ноябре-декабря прошлого года была в стране на уровне 6330 гривен (225 долларов) за тысячу кубометров. С 1 января 2021 года она выросла до 9600 гривен (342 доллара), это вызвало акции протеста.

Ранее стало известно, что транзит российского газа через Украину в 2020 году рухнул на 38 процентов и достиг минимума со времен СССР. В прошлом году «Газпром» прокачал через украинскую территорию 55,8 миллиарда кубометров топлива. Это оказалось минимальным значением за последние 30 лет.