На Украине принудительно снизят цену на газ

Власти Украины решили вернуться к государственному регулированию цен на газ, чтобы снизить их для конечных потребителей, говорится в сообщении на сайте президента Владимира Зеленского.

«Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит — в экономическом плане тоже», — говорится в сообщении.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такая мера станет временной и вызвана только пандемией коронавируса, из-за которой снизились доходы населения. После ее окончания правительство собирается вернуть рыночное ценообразование.

Благодаря изменениям цена топлива для конечных потребителей снизится на 30 процентов. С февраля цена тысячи кубометров газа в среднем составит 9,6 тысячи гривен (25,4 тысячи рублей) вместо прежних 6,9 тысячи гривен (18,5 тысячи рублей).

Повышение цен до рыночного уровня и отмена государственного регулирования было одним из основных условий, на которых Международный валютный фонд (МВФ) согласился предоставить Украине очередной кредитный транш.