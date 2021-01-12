На Украине назвали рост цен на газ «тарифным геноцидом»

Повышение тарифов на газ и электроэнергию на Украине обречет большинство граждан на снижение уровня жизни, утверждается на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Отмечается, что жителям страны придется отказаться от нормального питания и медицинского обслуживания. «А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства», — говорится в заявлении.

В пресс-службе партии также отметили, что политсилой на рассмотрение Верховной Рады были внесены механизмы снижения тарифов. В частности, оппозицией предлагалась отмена ренты и НДС на газ внутренней добычи, который используется для потребностей населения. Кроме того, депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» призывали использовать новый формульный расчет стоимости газа для граждан и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи. Также речь шла о списании задолженности за услуги ЖКХ для незащищенных слоев населения и переходе на прямые поставки газа из России. Однако предложения оппозиции были проигнорированы.

В январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.