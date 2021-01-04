Украинцы перекрыли трассу «Киев — Харьков» из-за цен на газ

На Украине протестующие перекрыли трассу «Киев — Харьков» в Полтавской области и потребовали снижения цен на распределение газа, передает РИА Новости.

«На автомобильной дороге "Киев — Харьков" вблизи села Засулье продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа», — сообщили в региональном управлении полиции.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что жители Лубны и окрестных сел перекрыли трассу из-за тарифов ПАО «Лубныгаз». Согласно постановлению комиссии по госрегулированию в сфере энергетики, стоимость услуги распределения природного газа для «Лубныгаза» установлена в размере 2,45 гривны за 1 кубометр, передает УНИАН.

Кроме того, как сообщал Obozrevatel, в январе «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения на 14 процентов — до 7,22 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения.

Между тем в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.