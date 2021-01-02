Транзит российского газа через Украину рухнул

Объем прокачки российского газа в Европу через украинский маршрут рухнул на 38 процентов. Транзит за год составил 55,8 миллиарда кубометров, сообщает Оператор ГТС Украины.

Тем не менее «Газпром» заплатил как за 65 кубометров, так как в контракте прописано условие «качай или плати». Осенью глава «Нафтогаза» Андрей Коболев указывал, что по итогам года платежи составят около двух миллиардов долларов.

Также в сообщении компании отмечено, что поставки газа из Европы на Украину выросли на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом, до 15,9 миллиарда кубометров.

Глава оператора Сергей Макогон подчеркнул, что в минувшем году оператор на 100 процентов выполнил свои ключевые задачи — надежная транспортировка газа для собственных потребителей и обязательства по транзиту газа в Европу и Молдавию.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину был подписан год назад. В 2021-2024 годах он предусматривает прокачку 40 миллиардов кубометров. Главными факторами падения транзита, отметили в Операторе ГТС, стали запуск новых газопроводов в обход Украины и общее снижение спроса в Европе. Сильнее всего пострадало южное направление, где был запущен «Турецкий поток». Там падение поставок составило 70 процентов.

С 1 января 2021 года заработал «Балканский поток», по которому российский газ может идти в Сербию в обход Украины. Позднее через эту систему получать газ сможет Венгрия.

Для замены украинской ГТС на северном направлении России необходимо запустить газопровод «Северный поток-2», завершить который мешают санкции США. Украина полностью одобряет санкционное давление со стороны Вашингтона и надеется, что оно сработает.

Ранее 2 января глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что по итогам года компания поставила на экспорт, включая Китай, 199,3 миллиарда кубометров газа. Этот результат входит в пятерку лучших в истории. Однако чистый убыток компании по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в январе-сентябре составил 202,207 миллиарда рублей.