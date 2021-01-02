Сербия объяснила выгоду от «Турецкого потока»

Спикер парламента Сербии и бывший глава МИД страны Ивица Дачич объяснил выгоду от российского газопровода «Турецкий поток». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TV Prva.

По его словам, соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию с газом, обеспечит энергетическую стабильность Сербии. «Многие оказывали давление на нас, чтобы мы не брали газ из России. Но это для нас — единственный вариант», — сказал он, добавив, что другой опцией является сжиженный газ, однако его цена намного выше нормальной.

Политик пояснил, что нет политических причин для покупок более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике. Он напомнил, что, когда у Украины были проблемы с газом, Сербия получала его намного меньше, поскольку это было единственным направлением, откуда страна получала газ.

Дачич заявил, что пуск российского газа стал историческим моментом, «над которым работали десяток лет».

Утром 1 января президент Сербии Александр Вучич положил начало запуску «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию республики. Церемония открытия состоялась на четвертой газоизмерительной станции (ГИС-4) в населенном пункте Господжинци под Нови-Садом.