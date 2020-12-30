Открытие продолжения «Турецкого потока» перенесли на следующий год

Официальный запуск «Балканского потока», продолжения газопровода «Турецкий поток» на территорию Сербии, не состоится в среду, 30 декабря, как анонсировалось. Его перенесли на 1 января 2021 года. Причина такого решения не указана, сообщает ТАСС со ссылкой на сербское агентство Танјуг.

Накануне президент республики Александр Вучич утверждал, что газ пустят в среду, а до этого в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым называл в качестве возможных дат 29 или 30 декабря. По последним данным, церемония состоится 1 января в 06:00 по местному времени (08:00 мск) в муниципалитете Жабаль.

Две недели назад в Болгарии пообещали, что «Балканский поток» будет готов к Новому году. Оперативный запуск позволяет избежать санкций США, которые угрожают компаниям, задействованным в проекте «Турецкого потока».

Строительство на болгарской территории сопровождал ряд скандалов. Изначально именно позиция Болгарии привела к завершению проекта «Южный поток», который позднее трансформировался в ныне существующий проект.

Однако и с «Балканским потоком» дела обстояли не лучшим образом. Год назад президент России Владимир Путин обвинил республику в намеренном затягивании работ. Все проблемы удалось решить только после того, как страны заключили новый контракт на поставку газа, в котором Болгария добилась для себя максимальной скидки.