Президент Сербии рассказал о «рэкете» США из-за российского газа

Сербия не видит в данный момент альтернативы поставкам российского газа в страну. О своем отношении в сложившейся ситуации высказался президент Сербии Александр Вучич, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что газ, поставляемый из России через Украину и Венгрию, был для Сербии самым дешевым. «Каждый раз, когда нас американцы спрашивали, а почему бы вам не брать какой-то другой, мы говорили — да, пожалуйста, без проблем. Дайте нам более дешевый, мы не будем покупать более дорогой газ. Всякий раз, когда мы спрашивали, где же этот более дешевый газ, никогда мы не получали ответа», — сказал он.

Вучич добавил, что не сможет объяснить своим избирателям, зачем нужно ради чьих-либо политических интересов покупать более дорогой газ. «Сказать: "давайте вы будете оплачивать рэкет и закупать более дорогой газ"? Нет, я все-таки не дурак», — резюмировал он.

В ноябре сообщалось, что Сербия, которая является традиционным союзником России в Европе, затормозила строительство продолжения «Турецкого потока». Основную ветку газопровода из России в Турцию по дну Черного моря запустили в январе 2020-го. В начале года стартовали поставки газа в Болгарию, Грецию и Северную Македонию. Участок «Турецкого потока» в Сербии, по которому газ должен поступать дальше в Венгрию, планировалось сдать в конце 2020-го. Теперь источники утверждают, что строительство может затянуться до весны 2021 года из-за непостроенной в срок компрессорной станции на территории Сербии.

По оценке экспертов, проблемы «Турецкого потока» в Сербии могут обернуться ростом зависимости России от поставок газа через территорию Украины. Согласно действующему транзитному контракту, «Газпром» должен платить за прокачку 65 миллиардов кубометров газа через Украину в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021-м. Если компания захочет увеличить объемы поставок, ей нужно платить Киеву дополнительно.