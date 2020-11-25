Союзник России в Европе затормозил строительство «Турецкого потока»

Сербия, которая является традиционным союзником России в Европе, затормозила строительство продолжения «Турецкого потока». Об этом сообщает агентство Platts со ссылкой на источники.

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Основную ветку газопровода из России в Турцию по дну Черного моря запустили в январе 2020-го. В начале года стартовали поставки газа в Болгарию, Грецию и Северную Македонию. Участок «Турецкого потока» в Сербии, по которому газ должен поступать дальше в Венгрию, планировалось сдать в конце 2020-го. Теперь источники утверждают, что строительство может затянуться до весны 2021 года.

Президент Сербской ассоциации природного газа Воислав Вулетич ранее говорил, что линейная часть болгарского и сербского участков газопровода соединена, однако компрессорную станцию на территории Сербии удастся достроить только в мае 2021 года.

Как отмечает «Коммерсантъ», проблемы «Турецкого потока» в Сербии могут обернуться ростом зависимости России от поставок газа через территорию Украины. Согласно действующему транзитному контракту, «Газпром» должен платить за прокачку 65 миллиардов кубометров газа через Украину в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021-м. Если компания захочет увеличить объемы поставок, ей нужно платить Киеву дополнительно.