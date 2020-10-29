Турции опять понадобился российский газ

Прокачка российского газа в Турцию в августе составила 1,37 миллиарда кубометров, что лишь на 6 процентов меньше, чем год назад. Такой результат позволил «Газпрому» вернуть себе статус лидера среди поставщиков в Республику, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свежие данные Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Российский монополист уступал конкурентам в течение пяти месяцев, а оба газопровода, «Голубой поток» и «Турецкий поток», стояли незагруженными. Лидером с марта по июль оставался Азербайджан.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Ситуация привела к существенному сокращению поставок российского газа в Турцию за первые восемь месяцев — 6,892 миллиарда кубометров против 10,623 миллиарда год назад. Закупки у «Газпрома» вновь понадобились Анкаре на фоне общего увеличения газового импорта. В последний месяц лета Турция купила 3,354 миллиарда кубометров газа, это больше, чем в июле (3,11 миллиарда) и в августе 2019 года (3,148 миллиарда). В сентябре объемы еще выросли.

При этом покупка СПГ турецкими компаниями увеличилась по сравнению с июлем (591 и 508 миллиона кубометров после регазификации), но оказалась гораздо ниже результата годичной давности (801,42 миллиона). Закупки у Азербайджана в августе упали до 986 миллиона кубометров. В июле было 1093,83 миллиона, а год назад — 734,97 миллиона.

В «Газпроме» ожидали роста поставок в Турцию. Глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев отмечал, что изменение цен, привязанных к нефтяным котировкам, в третьем квартале сделает российский газ выгодным для Турции. Хотя он признавал, что компенсировать провал второго квартала может не удаться.

Между тем в будущем зависимость Турции от импорта газа может серьезно сократиться. Страна готовится начать разработку открытого в Черном море месторождения. В перспективе его эксплуатация позволит отказаться от контрактов с Россией.