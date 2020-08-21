Турция нашла свой газ на смену российскому

С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из месторождения, найденного в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Он назвал событие историческим, поскольку найденное месторождение стало крупнейшим в истории страны и позволит заменить топливо, поставляемое из-за рубежа, в том числе из России.

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Объем запасов газа оценивается в 320 миллиардов кубометров. О находке ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, месторождение находится неподалеку от границы с Болгарией или Румынией, где проводило разведку буровое судно «Фатих».

По мнению аналитиков, Турция может не только отказаться от импорта газа, но и сама стать экспортером. В поставках могут быть заинтересованы Болгария, Украина и Греция.

Из России в Турцию идут два газопровода — «Голубой поток» и «Турецкий поток», причем последний был запущен только в этом году. Несмотря на увеличение числа маршрутов, поставки резко упали. Уже в марте они снизились в семь раз. В мае объем импорта из России сократился на 62 процента в годовом выражении.

Российский газ оказался невостребованным на фоне увеличения поставок из Азербайджана и закупок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из Катара и США, цены на который резко упали.