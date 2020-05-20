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Турции оказался не нужен российский газ

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Фото: Umit Bektas / Reuters

По итогам марта поставки российского газа в Турцию упали в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,418 миллиарда до 210 миллионов кубометров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

По сравнению с 2018 годом, поставки упали в 14 раз. Таким образом, Турция, ранее занимавшая второе место среди крупнейших клиентов «Газпрома», находится во втором десятке с объемом закупок меньше, чем у Литвы.

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Еще в декабре государственная газовая компания Botas купила 30 партий СПГ с поставками до марта, а ранее — 70 с поставками в 2020-2023 годах.

В общей сложности турецкие компании в 2019 году импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ, в основном поставки идут из Алжира, Катара, Нигерии и США. Поставки из России за тот же период упали на 35 процентов. Резко подешевевший сжиженный газ оказался в состоянии выдерживать конкуренцию с поставками по трубопроводу и даже выигрывать ее. Открытие газопровода «Турецкий поток» в декабре прошлого года ситуацию не исправило.

В апреле источник в Botas указывал, что Турция планирует наращивать поставки СПГ. Вероятно, с этим связано решено продлить майские профилактические работы на газопроводе «Голубой поток». В общей сложности в марте «Голубой поток» и «Турецкий поток» были задействованы примерно на десять процентов от совокупной мощности.

Германия, являющаяся самым крупным клиентом «Газпрома» в марте сократила закупки на 45 процентов — до 2,67 миллиарда кубометров.В итоге российская компания, имеющая монополию на импорт трубопроводного газа, впервые в истории получила убыток за первый квартал.

Еще одной проблемой «Газпрома» стало решение Федерального сетевого агентства Германии не выводить строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Теперь, даже если, несмотря на угрозу санкций США, работы завершат, объем поставок по нему сократится в два раза от планируемого.

На этом фоне «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам по газопроводу «Сила Сибири-2» мощностью до 50 миллиардов кубометров, который пройдет в Китай через Монголию. В свою очередь президент России Владимир Путин отказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в изменении стоимости поставок газа в республику, а также установлении единых в ЕАЭС правил на транспортировку и транзит газа.

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