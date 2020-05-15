В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре. Об этом заявил сенатор от Техаса Тед Круз, пишет Atlantic Council.

По его словам, санкции по «Северному потоку-2» одобрены правительством США, и в формулировках нет каких-либо исключений или возможностей для трактовок. «Если "Газпром" использует судно "Академик Черский" для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции», — подчеркнул Круз.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

В декабре, сразу после введения санкций, от продолжения работ отказался швейцарский подрядчик Allseas. Российские власти неоднократно сообщали, что в состоянии достроить маршрут своими силами.

В качестве судна, способного завершить работы, назывался именно «Академик Черский». В феврале этого года он вышел из порта Находки, а в мае прибыл в немецкий порт Мукран, являющийся базой строительства. Официальная цель его маршрута не объявлялась.

Санкции в отношении компаний, которые способствуют строительству «Северного потока-2», предусматривают запрет на въезд в США для их акционеров и должностных лиц, а также блокировке доступа к любой собственности и ресурсам, контролируемым американскими компаниями. В случае «Газпрома» проблемы появятся также у Федерального агентства по управлению государственным имуществом, «Роснефтегаза» и «Росгазификации».

В пятницу, 15 мая, Федеральное сетевое агентство Германии отказалось вывести «Северный поток-2», из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. В результате даже при условии завершения строительства «Газпром» не сможет использовать более половины мощности магистрали.

В феврале в качестве сроков завершения работ российская компания называла конец 2020 года. Президент страны Владимир Путин ранее говорил, что «Северный поток-2» заработает в конце 2020-го или начале 2021 года.

Согласно отчету «Газпрома», компания впервые получила убыток по итогам первого квартала года, который традиционно считает самым прибыльным. Потери превысили 300 миллиардов рублей. Они связаны с резким падением стоимости газа, а также снижением объемов поставок в Европу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!