«Газпром» приготовился к достройке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Спутниковые фотографии порта Мукран в Германии, куда пришло способное достроить «Северный поток-2» судно «Академик Черский», свидетельствуют о том, что к продолжению работ все готово, пишет Bloomberg.

На пристань, оборудованную краном для погрузки, переместили участки трубопровода. При этом данные порталов слежения за судами свидетельствуют, что недалеко находятся и дноуглубительное судно, которое использует подрядчик строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Сам «Академик Черский» также виден на фотографиях от 10 мая.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

В Nord Stream 2 не подтверждают, но и не опровергают, что принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик будет использоваться в строительстве газопровода.

В своем комментарии компания указала, что продолжит работы вопреки дискриминационным санкциям США. В конце декабря ограничительные меры заставили швейцарского подрядчика Allseas остановить прокладку.

Порт Мукран является логистическим центром строительства «Северного потока-2». Оттуда отгружались трубы для укладки трассы, которая, по собственным подсчетам агентства, проложена на 94 процента.

После остановки строительства российские власти и «Газпром» неоднократно указывали, что в состоянии завершить проект собственными силами. В качестве судна, готового к работам, назывался купленный у Китая «Академик Черский».

Трубоукладчик в середине февраля вышел из порта Находки и после многочисленных, в том числе противоречивых смен курса, пришел в Мукран 9 мая. Его передвижения не комментировали в «Газпроме» и Nord Stream 2. По мнению экспертов, таким образом в компании хотели предупредить возможные санкционные меры со стороны США.

Завершением работ проблемы газопровода не заканчиваются. Ранее США намекали, что готовы будут к введению дополнительных ограничительных мер, в том числе высказывались предположения о санкциях против покупателей газа. Также не исключено, что Германия согласится ограничить мощность магистрали в два раза по сравнению с заявленной. Окончательное решение по вопросу, связанному с газовой директивой ЕС, примут до 24 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!