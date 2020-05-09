Судно для достройки «Северного потока-2» прибыло в Германию

Российское судно «Академик Черский», которое может быть использовано для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2», прибыло в Германию и встало на якорь в акватории порта Мукран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы слежения за перемещениями морских судов.

В Германию «Академик Черский», принадлежащий «Газпрому» и специализирующийся на трубоукладке, прибыл из порта Балтийск в Калининградской области, где произвел заправку топливом и водой и принял на борт несколько новых членов экипажа.

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В Мукране расположен логистический терминал строительства «Северного потока-2», маршрут которого пролегает по дну Балтийского моря.

За последние несколько недель «Академик Черский» несколько раз менял направление движения и пункты назначения. За его перемещениями следили журналисты и специалисты.

Ранее сообщалось, что судно может быть использовано для достройки «Северного потока-2». О такой вероятности говорил и министр энергетики Александр Новак. Необходимость в собственном оборудовании для прокладки труб возникла после того, как США в конце прошлого года ввели санкции в отношении партнеров «Газпрома» по проекту. После этого швейцарская Allseas отозвала свое судно и оборудование.

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