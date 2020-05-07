Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию

Российское судно для достройки экспортного газопровода «Северный поток-2» «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», направилось к берегам Германии, свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic.
В начале мая «Академик Черский» вошел в территориальные воды России и встал на якорь в порту Калининграда. В качестве следующего пункта назначения судна указан немецкий Лауффен.
10 февраля трубоукладчик вышел из российской Находки и направился в Европу, однако по пути несколько раз менял маршрут следования, заходя, в частности, на Канарские острова у берегов Африки.
Необходимость достройки «Северного потока-2» своими силами возникла после того, как в конце 2019 года швейцарская Allseas отозвала принадлежащее ей судно из Балтийского моря, где проводились укладочные работы, из-за угрозы новых санкций со стороны США.
После этого российские власти заявляли, что способны достроить газопровод без содействия иностранных подрядчиков, в том числе с помощью «Академика Черского».