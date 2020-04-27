Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил метания и постоянную смену курса российского судна «Академик Черский», способного завершить строительство газопровода «Северный поток-2», стремлением избежать санкций США. Об этом он рассказал в эфире НСН.

По его мнению, в действительности трубоукладчик, как и планировал, направляется в Балтийское море. Однако истинный пункт назначения не указывается для того, чтобы у американского регулятора не было оснований заранее подвести судно под санкции и заблокировать его проход через проливы.

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В настоящее время конечной точкой назначения «Академика Черского» значится Находка, откуда он вышел в середине февраля. При этом судно решило не заходить в Суэцкий канал, а предпочло значительно более длинный маршрут с обходом вокруг Африки.

Как отметил Юшков, трубоукладчик непрерывно движется в сторону Балтики и через неделю, на подходе к Швеции, может указать пунктом назначения Калининград или Санкт-Петербург.

Эксперт добавил, что спешить судну было некуда, так как работы нужно начинать летом, когда в Балтийском море меньше штормов. В этом случае у судна будет меньше опасностей попасть под санкции. Юшков не исключил, что необходимые технические работы на трубоукладчике, чтобы тот мог укладывать трубы большего диаметра, уже проведены в Находке.

По данным порталов по отслеживанию кораблей, «Академик Черский» находится в проливе Ла-Манш и движется на север. Перед тем как выйти в этом направлении судно указало в качестве порта назначения египетский Порт-Саид.

Ранее старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что из-за пандемии коронавируса «Газпром» решил временно отказаться от достройки «Северного потока-2», потому что новый газопровод уже не в приоритете.

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