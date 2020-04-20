Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили

Выглядящие как метания частые смены курса российского трубоукладчика «Академик Черский», единственного из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», могут означать перенос проекта на более поздний срок. Таким образом ситуацию объяснил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает РИА Новости.

По его словам, трубоукладчик могут направить на модернизацию или же использовать на других проектах. Главным остается тот факт, что завершение «Северного потока-2» сейчас не в приоритете для «Газпрома».

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Эксперт напомнил, что финансовые показатели компании почти не зависят от сдвига сроков сдачи проекта. На данный момент с учетом работающих газопроводов и пятилетнего контракта с Украиной «Газпрому» не нужны новые маршруты.

Это мнение актуально в связи с резким падением поставок российского монополиста в Европу. В первые два месяца года экспорт сократился на 24,6 процента, а доход от продажи газа — более чем в два раза. К такой ситуации привели аномально теплая зима, рекордная заполненность хранилищ и увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе российского.

Когда в конце декабря строительство «Северного потока-2» остановились из-за санкций США, российские чиновники указывали, что именно «Академик Черский» способен завершить работы.

Поэтому, когда судно вышло из порта Находки в середине февраля, ожидалось, что оно пойдет в Европу. Но вначале трубоукладчик сменил курс на юг Африки и дошел до ЮАР, а затем только направился в Европу. Тогда появились разные версии, почему судно выбрало длинный маршрут. Но дойдя до Канарских островов, оно изменило курс на египетский Порт-Саид, находящийся у входа в Суэцкий канал. Таким образом «Академик Черский», обогнув Африку, направился обратно.

Российские власти обещали запустить «Северный поток-2» в конце текущего года или начале следующего. В США, в свою очередь, пообещали новые санкции, если проект завершат.

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