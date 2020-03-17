Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Судно покинуло порт Находка 9 февраля. О его возможном использовании для работ в Балтийском море говорил министр энергетики России Александр Новак. Официально о цели маршрута «Академика Черского» не сообщалось.

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Трубоукладчик построен в Китае и куплен Россией в 2015 году. Его предполагалось использовать в рамках работ на проекте «Сахалин-3».

Разговоры о его переводе на «Северный поток-2» начались после санкций США, в результате которых швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что компания сможет завершить оставшиеся семь процентов проекта своими силами. По словам президента России Владимира Путина, газопровод должен заработать в конце текущего или начале следующего года.

В свою очередь министр энергетики США Дэн Бруйетт отмечал, что Россия вряд ли сможет сама достроить газопровод, но если это случится, то Вашингтон найдет способ остановить его. В числе возможных мер источники в правительстве США говорили о санкциях в отношении покупателей газа из «Северного потока-2».

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