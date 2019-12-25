Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Часть работ на оставшемся участке газопровода «Северный поток-2» проведут суда специального назначения Seahorse и Rockpiper, которые ходят под флагами Нидерландов и Кипра соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства России о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Они перевезут гравий и выполнят подводную каменную засыпку. Непосредственно в укладке труб их не задействуют, суда нашли только для помощи в строительстве. Как следует из данных сервиса Marinetraffic, Seahorse 25 декабря находится в районе порта Роттердама, а Rockpiper — в Финском заливе.

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода. Оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось уложить 160 километров.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что проект будет завершен, однако точные сроки окончания работ не назвал. Эксперты указывают, что достроить газопровод могут российские суда «Академик Черский» и «Фортуна». Однако первое находится в Находке и не сможет подойти к месту строительства раньше, чем через месяц, а на втором нет оборудования, которое удовлетворяет законам Дании.

В свою очередь президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов говорит, что в России нет своих судов для того, чтобы завершить работы самостоятельно, а спроектировать и построить их удастся не ранее, чем через шесть лет.

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