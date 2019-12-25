Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Россия располагает несколькими судами, которые теоретически способны достроить трубопровод «Северный поток-2» в датских водах и в условиях санкций США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Среди них названы баржа «Фортуна», находящаяся у берегов Германии, и судно «Газпрома» «Академик Черский», рассказывает ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович. Однако отмечается, что на «Фортуне» нет оборудования, отвечающего требованиям датского законодательства, а «Академик Черский» сейчас находится в Находке и на его переброску в Балтийское море потребуется как минимум месяц.

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Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов 24 декабря заявил, что у России нет техники, с помощью которой можно было бы самостоятельно завершить строительство «Северного потока-2». По его словам, судостроительная отрасль страны могла бы произвести необходимый для этого трубоукладчик за четыре года, но на его проектирование понадобится еще несколько лет.

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что проект будет завершен несмотря на новые ограничения, хотя на это и потребуется на несколько месяцев больше, чем было запланировано.

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