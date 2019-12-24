России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2». Газ в Европу в обход Украины можно пускать по мощностям трубопровода Eugal.

Газопровод Eugal был построен параллельно другому трубопроводу — OPAL, идущему с севера на юг по территории Германии. Ожидается, что первая нитка будет введена в эксплуатацию с начала 2020 года, а ее мощность составит 30,9 миллиарда кубометров в год (общая мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров). Eugal станет сухопутным продолжением «Северного потока-2» — морского газопровода, построенного для поставок российского газа в Европу.

Однако, как считают экономисты, использовать его можно и для прокачки топлива, поступающего из первой ветки «Северного потока». Его мощность также равняется 55 миллиардам кубометров в год, однако использовать ее полностью мешает запрет, введенный осенью Еврокомиссией по требованию польской PGNiG. Последняя апеллировала к положениям Третьего энергопакета Евросоюза, запрещающего поставщикам газа использовать более половины мощностей газопровода при условии, что они одновременно являются его владельцами. С весны нынешнего года это правило распространяется на газопроводы, выходящие за территорию ЕС.

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Таким образом, «Газпром» в настоящее время не может использовать «Северный поток-1» на полную мощность. Строительство «Северного потока-2» также пришлось приостановить после того, как США ввели санкции в отношении участников проекта. Швейцарская компания Allseas уже заявила о приостановке работы по прокладке труб. После этого аналитики заговорили о том, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию придется отложить как минимум на три месяца.

В этих условиях «Газпром» сможет использовать обе нитки Opal, NEL (продолжение «Северного потока-1», ведущее из Германии в Нидерланды), а также первую нитку Eugal для прокачки газа, поступающего по «Северному-потоку-1», уверены опрошенные изданием эксперты. Все это позволит увеличить поставки российского газа в Европу в обход Украины. Как изменится ситуация после запуска «Северного потока-2», не уточняется.

20 декабря Россия и Украина договорились о продлении контракта на транзит российского газа, истекающего в конце 2019 года, на пять лет. Однако он предусматривает постепенное снижение объемов поставок со временем — в расчете на мощности других маршрутов.

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