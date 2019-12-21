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Трамп одобрил бюджет с санкциями против российских газопроводов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Прямую трансляцию вел телеканал Fox News.

В ближайшее время Министерство финансов США и госсекретарь предложат список компаний-операторов, в отношении которых будут введены санкции.

Объем бюджета — 738 миллиардов долларов. 635 миллиардов долларов пойдут на базовые нужды Пентагона. В документе также говорится о военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. 71,5 миллиарда из общей суммы будут направлены на противодействие террористам и продолжение военных операций в Афганистане, Сирии и Йемене. На поддержание боеготовности ядерного оружия выделят 31,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о приостановке строительства «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas на время заморозила работы из-за угрозы санкций США накануне принятия Трампом закона об оборонном бюджете.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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