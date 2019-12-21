Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете [США] Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке-2"», — говорится в заявлении.

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19 декабря сообщалось, что американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами Эдварду Хирема, главе Allseas. Политики предупредили, что компанию ожидают сокрушительные и потенциально роковые санкции, если она не прекратит участие в проекте. В частности, они пригрозили Allseas «существенным падением стоимости акций и разрушением ее финансовой жизнеспособности» вследствие полной блокировки всех активов компании в США, запрета на операции с ней и запрета на въезд представителей компании в Штаты.

Ранее в декабре сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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