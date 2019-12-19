Сенаторы США направили письмо с угрозами подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами Эдварду Хирема, главе швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб для «Северного потока-2». Копия документа, названная как «официальное предупреждение», опубликована на сайте Круза.

Политики предупредили, что компанию ожидают сокрушительные и потенциально роковые санкции, если она не прекратит участие в проекте. В частности, они пригрозили Allseas «существенным падением стоимости акций и разрушением ее финансовой жизнеспособности» вследствие полной блокировки всех активов компании в США, запрета на операции с ней и запрета на въезд представителей компании в Штаты.

17 декабря сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Всего на военные расходы выделили 738 миллиардов долларов.

Позднее агентство Bloomberg выяснило, что в США признали беспомощность перед «Северным потоком-2» — в Вашингтоне рассказали, что уже никак не смогут помешать реализации этого проекта, поскольку не имеют рычагов давления на Россию в этом вопросе.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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